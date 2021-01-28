28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

Esnafa pandemi desteği son dakika | Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan restoran, lokanta ve kafelere destek ödemesi yapılacağını Başkan Erdoğan duyurdu. Haber sonrası derin bir nefes çeken esnafın yüzü gülüyor. Merakla beklenen destek ödemesinin ayrıntıları da belli oldu. Buna göre, cirosu 3 milyon lira ve altı olan işletmeler desteklenecek. Ciro kaybı ödemesi 2 bin ile 40 bin lira arasında olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2021 07:25
  • 1
  • 20
Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank kredilerinde öteleme, vergilerde erteleme kararının ardından pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı bulunan restoran, lokanta ve kafelere bir destek daha açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını bildirdi.

  • 3
  • 20
Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları
Buna göre, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020'de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3'ünü devlet karşılayacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.
  • 4
  • 20
Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

GİB ÇALIŞMAYI BAŞLATTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı.

  • 5
  • 20
Esnafa pandemi desteği başvurusu | İşte merakla beklenen yeni destek paketinin ayrıntıları

Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor.