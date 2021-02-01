Esnafa destek müjdesi! Ödemeler başladı... İşte detaylar

ÖRNEK HESAP 1



2019 cirosu: 2 milyon lira

2020 cirosu: 800 bin lira

Ciro kaybı: 1 milyon 200 bin lira

Ödenecek destek: 1.2 milyon X % 3 = 36 bin lira

ÖRNEK HESAP 2

2019 cirosu: 80 bin lira

2020 cirosu: 40 bin lira

Destek hesabı: 40 bin X % 3 = 1.200 lira

Ödenecek destek: 2 bin lira