23 Şubat 2021, Salı
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İstanbul Havalimanı'nda engelliler için "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu

'nda için oluşturulan "" hizmete sunuldu. Havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check-in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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İstanbul Havalimanı'nda engelliler için Özel Yolcu Hizmet Noktaları oluşturuldu

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check-in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.

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