23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Adalet Bakanlığından 13.202 yeni personel alımı! İşte aranan kadrolar

Adalet Bakanlığından 13.202 yeni personel alımı! İşte aranan kadrolar

13.202 yeni personel alımı yapacak. Bakanı , çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Gül, yaptığı açıklamada, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Adalet Bakanlığından 13.202 yeni personel alımı! İşte aranan kadrolar

, yeni personel alımları için düğmeye bastı. Bakanı , çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Çalışmayan ev hanımları dikkat! SGK'ya dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları belli oldu ÇALIŞMAYAN EV HANIMLARI DİKKAT! SGK'YA DİLEKÇE VEREREK EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ! BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için büyük fırsat! 36 aya kadar... SGK MÜJDEYİ VERDİ! EMEKLİ OLMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT! 36 AYA KADAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA