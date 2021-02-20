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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çalışmayan ev hanımları dikkat! SGK'ya dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları belli oldu Çalışmayan ev hanımları dikkat! SGK'ya dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları belli oldu Milyonlarca kişi emeklilik hayali kuruyor. Ancak emekli olabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Emeklilik şartlarının yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri de çalışmayan ev hanımlarının nasıl emekli olabileceği oldu. Emekli olabilmek için 3 kritere uyulması gerekirken, bir de isteğe bağlı sigorta sistemi bulunuyor. Bu sayede başta ev hanımları olmak üzere isteyen kişiler şartların sağlanması halinde emekli olabiliyor. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 16:39
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları emeklilik şartlarını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, isteğe bağlı sigorta sistemi ile çalışmadan da emekli olunabiliyor. Bu sistem ile emekli olanlar, sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor. En düşük prim ve şartlar ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SSK BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Emeklilik için yasalar yıl, yai ve prim şartı koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş kriteri işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait iş yerinde çalışarak, isterseniz kendi iş yerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMİ
Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor.
İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.
SGK'YA DİLEKÇE VERMEK YETERLİ
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli.
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor.
Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.
Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.