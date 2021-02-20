Çalışmayan ev hanımları dikkat! SGK'ya dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları belli oldu

Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.