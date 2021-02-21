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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için büyük fırsat! 36 aya kadar... SGK müjdeyi verdi! Emekli olmak için büyük fırsat! 36 aya kadar...
Milyonlarca emekli olmak için prim gününü doldurmaya çalışıyor. SGK ile yapılan banka anlaşması sonrasında, Bağkur'lu vatandaşlara büyük fırsat doğdu. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek emekli olmaları sağlanacak. Daha sonra kullanılan kredi, emekli hesabından 36 aya kadar taksitlerle ödenebilecek. Emekli olmak isteyenler için tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.02.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 17:18
Emekli olmak için gün sayanlara ve borcu olanlara SGK'dan müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında son dakika olarak kredi işbirliği protokolü imzalandı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. İşte, SGK'dan emeklilik kararı için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK'lı, Bağ-Kur'lu herkes için aynı hak tanınıyor. 55 yaşında emekli olma imkanı sunuluyor. Belirlenen şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) onaylaması halinde erken yaşta emekli olarak aylık bağlanıyor..
Erken emeklilik ile ilgili pek çok kişi net bilgiye sahip değil. 55 yaşında emekli olabilecek kişiler bunun farkında olmadıkları için çalışmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan erken emeklilk hakkını merak edenler için konuyu tüm detayları ile anlatıyor.
Açıkçası bir okuyucum, sorduğu soru ile hatırlatmasa, sosyal güvenlik açısından önemli bir konuyu atlamış olacaktım. Okuyucum, detaylı şekilde sağlık sorununu anlatarak, 'bizim gibi kişilerin emekli olabilmesi için özel bir durum var mı?' diye soruyor.
Sosyal güvenlik sistemi bazı özel durumlar için erken emeklilik hakkı tanıyor ki, bunlardan biri okuyucumun sorusunu da kapsıyor. Peki, hangi durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor? Bunlardan biri, erken yaşlanan çalışanlarla ilgili. Buna göre, erken yaşlananlar ya da vaktinden önce yaşlananlar erken emekli olabiliyor.