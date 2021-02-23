Maaşlara engelilik indirimi olanağı! Engellilik indiriminden kimler yararlanabilir?
Maaşlara engellilik indirimi olanağı bulunuyor. Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/ veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. İşte 2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları...
Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/ veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.
Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Engellilik indiriminden;
Engelli ücretli,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
Engelli serbest meslek erbabı,
Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanır.
ENGELLİLİK İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?
2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:
1. derece engelli: 1.500 TL
2. derece engelli: 860 TL
3. derece engelli: 380 TL
Bu indirimlerin maaşa yansıması ise şöyle olacak:
1. derece engelli: 1.500 x 015= 225 TL
2. derece engelli: 860 x 0.15= 129 TL
3. derece engelli: 380 x 0.15= 57 TL
NASIL YARARLANILIR?
Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğü'ne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.