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Maaşlara engelilik indirimi olanağı! Engellilik indiriminden kimler yararlanabilir?

Maaşlara engellilik indirimi olanağı bulunuyor. Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/ veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. İşte için hesaplanan vergi indirimi miktarları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Maaşlara engelilik indirimi olanağı! Engellilik indiriminden kimler yararlanabilir?

Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/ veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece , asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR?


Engellilik indiriminden;


Engelli ücretli,


Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,


Engelli serbest meslek erbabı,


usulde vergilendirilen engelliler yararlanır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?


için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:


1. derece engelli: 1.500 TL


2. derece engelli: 860 TL


3. derece engelli: 380 TL



Bu indirimlerin maaşa yansıması ise şöyle olacak:


1. derece engelli: 1.500 x 015= 225 TL


2. derece engelli: 860 x 0.15= 129 TL


3. derece engelli: 380 x 0.15= 57 TL

NASIL YARARLANILIR?


Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin olan illerde ilgili 'ne, Başkanlığı olmayan illerde ise 'ne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde 'ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

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