Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: E-ticaret hacmi rekor bir artış gösterdi
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ta Kovid-19 konferansına katıldı.
Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.
E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi." açıklamasında bulundu.