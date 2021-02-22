Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: E-ticaret hacmi rekor bir artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ta Kovid-19 konferansına katıldı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.

E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi." açıklamasında bulundu.