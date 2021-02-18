Felaket tellallarının tahminleri tutmadı! Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı

Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Dolar yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybedince bu ekonomistlerin de sesi çıkmaz oldu. İşte o felaket tellalı ekonomistlerden bazıları...

Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Dolar yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybedince bu ekonomistlerin de sesi çıkmaz oldu. İşte o felaket tellalı ekonomistlerden bazıları...