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Felaket tellallarının tahminleri tutmadı! Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 09:08
Güncelleme:18.02.2021 09:35
Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Dolar yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybedince bu ekonomistlerin de sesi çıkmaz oldu. İşte o felaket tellalı ekonomistlerden bazıları...

Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Dolar yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybedince bu ekonomistlerin de sesi çıkmaz oldu. İşte o felaket tellalı ekonomistlerden bazıları...

Felaket tellallarının tahminleri tutmadı! Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı FELAKET TELLALLARININ TAHMİNLERİ TUTMADI! KARAMSAR TABLO ÇİZEN EKONOMİSTLER SINIFTA KALDI

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