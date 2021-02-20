En çok kripto para kullanılan ülkeler belli oldu! Türkiye Avrupa’da birinci dünyada dördüncü

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemiş, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili, "Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık" demişti.

Yapılan çalışmada 74 ülke içerisinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka oldu.

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