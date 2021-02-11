Son dakika: Kripto para güvenilir mi | ABD Hazine Bakanı Yellen uyardı: Büyüyen bir sorun

Yellen, inovasyonun bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini belirterek, "İnovasyon sadece kötü aktörlere karşı korunmak için bir kalkan olmamalıdır. İnovasyon aynı zamanda daha fazla insanın daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olmak için bir merdiven olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sorumlu inovasyona olduğu kadar adil inovasyona da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yellen, bunların finansal sistemin ve modern bilgi teknolojisinin faydalarını daha fazla kişiye sunmaya yardımcı olabilecek araçlar olduğunu kaydetti.