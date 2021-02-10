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BM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Koreli hackerlar 300 milyon dolardan fazla kripto para çaldı

Son dakika haberi... Belirli bir bölümü sızdırılan gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçen yıl 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddia edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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BM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Koreli hackerlar 300 milyon dolardan fazla kripto para çaldı

CNN'e sadece belirli bir bölümü sızdırılan gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçen yıl ülkenin ''nükleer ve balistik füze programını desteklemek'' için milyonlarca dolar kripto para çaldı.

lideri ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının nükleer program ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak için finansal kurumlara karşı ''operasyonlar yürüttüğü'' ifade edilen raporda, ismi açıklanmayan bir BM üyesi ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 316,4 milyon dolar dijital kripto para çaldığını iddia etti.

9 Şubat'ta sadece bazı bölümlerine ulaşılan aynı raporda ise Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirilmişti.

Raporda Kuzey Kore'nin askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergilediği belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu ifade edilen raporda, 'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığı ve balistik füze altyapısını geliştirdiğine dikkat çekilmişti.

Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, BM uzmanlarının Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedilmişti.

uzmanlarının hazırladığı gizli raporun yayımlanıp yayımlanmayacağı ise bilinmiyor.

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