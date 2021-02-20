Başkan Erdoğan devreye girdi! Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili son adım: Sayısı artıyor
Son dakika haberine göre sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışla ilgili son adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor.” dediği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili devreye girdi. Yapılan son toplantılarda Erdoğan'ın, "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor" dediği öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi.
E-TİCARETE DÜZENLEME
Hürriyet'in haberine göre, AK Parti'de yapılan son toplantılarda kurmaylar arasında sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi.
AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan'ın, Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi.
Erdoğan'ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi.
Erdoğan'ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi.
MARKETLERDE YENİ DÖNEM!
Öte yandan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Başkan Ömer Düzgün, imzasıyla Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği görüşünde itiraz ve önerilerini şöyle sıraladı: "Alışveriş merkezlerinde yer alan marketlerin kapsam dışında bırakılması, var olan cazibe avantajını katlayarak sektörde haksız rekabete yol açacak. Büyük sermayelere sahip ulusal zincirler ve discount zincirler ile rekabet etmekte zorlanan yerli zincirlere güç kazandırmak adına 'yerel zincir' tanımı yapılmalıdır.
Nüfusu 2 binden fazla olan ilçelerde zincir market açılabilme kriteri, 5 bin nüfus olarak düzenlenmeli. Yeni mağaza açma kriterlerinde kapıdan kapıya mesafenin 200 metre yerine 300 metre olarak düzenlenmesi discount mağazaların haksız rekabete yol açan yayılımını engelleyecek, küçük işletmelerin ve bakkalların da büyük sermayeli yapılarla rekabet edebilme gücünü olumlu yönde etkileyecektir. 'Perakende Tüketicisi Tanımlı Ekonomik Bölge' tanımlaması yapılmalıdır. Bu doğrultuda en fazla 1 kilometre çap içinde, en az 1 market olmalı. Ancak bu çap içinde discount ve uzman mağaza statüsünde olan ve gelecekte bu kategoriye girebilecek mağazaların 1 adetten fazla olmaması gerekir.
Perakende sektörünün belki de en önemli ve ortak sorunlarından bir tanesi KDV oranlarındaki giriş ve çıkış tutarsızlıklarıdır. Sebze-meyve, kırmızı et, kuruyemiş, bakliyat, zeytin ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri, üreticiden mağazalarımıza yüzde 1 KDV oranı ile alınırken, yüzde 8 KDV oranı ile satışının yapılması hem firmalarımızın hem tüketicinin mağduriyetine yol açmaktadır. Tüketicinin alım gücünü artırmak için yüzde 1 ile giriş yapan ürünün yüzde 1 ile satışının yapılabilmesini arzu ediyoruz."
GRAMAJ OYUNU SON BULSUN
Üretici firmaların, özellikle indirim marketleri ve ulusal market zincirlerinin baskısından kurtulmak için, aynı marka ürüne farklı gramajlar yaparak, pazarda yer almaya çalıştığını ifade eden Ömer Düzgün, "Örneğin indirim marketlerinde 630 gram olarak satılan çikolata kreması, yerel zincirlerde 750 gramla yüzde 10-15 daha ucuza satılmakta. Bu örnekler deterjan, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, gazlı içecek gibi birçok ürün ve kategoride görülmektedir" dedi.
FORMÜLÜ BİLE DEĞİŞTİRİYORLAR
İndirim marketlerinin, markalı ürünlerin formüllerini de değiştirterek ürünün maliyetini düşürdüğünü dile getiren Ömer Düzgün, "Ancak bu değişiklik ürün etiketinde yer almamaktadır. Aynı ürün çok daha ucuz satılıyormuş gibi tüketiciyi yanıltıcı algı oluşturulmaktadır. Bu tarz ürünlerin tüketicinin dikkatini çekebilecek şekilde farklı tasarımla, farklı ambalajda satışa sunulması ya da standart gramajın haricinde ürün üretilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.
'ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERE SINIR GELMELİ'
Ulusal/discount marketlerde satışı yapılan private label (market markalı) ürün pazarının büyümesinin, yerel üreticilerin aleyhine sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Ömer Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Market markalı ürün ciroları 50 milyar liraya, yıllık büyüme oranları yüzde 20'ye ulaşırken; bilinen markaların yıllık büyümesi sadece yüzde 5-8 arasındadır. Ulusal ve indirim marketlerini güçlendiren private label ürünlere kısıtlama getirilmesi, bu ürünlerin raflarda yüzde 25'i geçmemesi sağlanmalı. Private label ürün satışının yanında muadil 3 markalı ürün daha satılması sağlanmalı."
TÜTÜN SATMA YASAĞINA İTİRAZ
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tütün mamullerinin 1.500 metrekareden küçük zincir marketlerde satışının yasaklanmasına ilişkin hükmün, sektör içi haksız rekabete yol açacağını, yerel zincirlerin güç kaybetmesine, ulusal zincirlerin güç kazanmasını sağlayacağına dikkat çekti.