Hamside denizden tezgaha şaşırtan fiyat farkı: Üçe katlanıyor!

'BALIĞIN FİYATINI MİKTARI BELİRLER'

'Pala Mustafa' teknesinin kaptanı Mustafa Kuru, 15 TL'ye satılan hamsinin kendilerine maliyetinin 5 TL olduğunu belirterek, "Günlük 1 tonu aşkın mazot harcıyoruz, 25- 30 personel çalıştırıyoruz, bunun maliyeti var. Bu teknenin bana aylık maliyeti 500 bin lira. Benim bu maliyeti denizden çıkarmam lazım. Çıkaramazsam 2'nci ay denize açılamam. Bu 500 bin liralık masrafı 5- 10 liraya mal ettiğimiz hamsiden çıkaracağız." dedi.

Balık toptancısı Adem Duman da, "Balıklar tutulur bize gönderilir, bizde satarız. Yüzde 10 komisyonumuzu alırız. Fiyatı, balığın çokluğu ya da azlığı belirler. Az olduğu zamanlarda bazen balığın fiyatını belirlemek için müzayede yaparız. Belirli bir fiyat bulunur ve satışı yapılır." şeklinde konuştu.

Balık toptancısı Sami Öz ise "Kasalanan balıklar ülkenin dört bir yanına sevk edilir. Toptancılar balığın satışını yaptıktan sonra perakende satış için tezgahlara gider. Satıcı gelir toptan haline, tezgahında satmak istediği balığı seçer. Tezgahına koyar. Biz komisyonla satışımızı yaparız. Teknenin tuttuğu balığı satar, yüzde on komisyon alırız. 50 lira ise 5 lirasını alır 45 lirasını tekneye veririz." dedi.