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Son dakika: Spekülatörlerin oyunu çöktü! Altın 400 liranın altına düştü! Peki altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları

Son dakika haberi... Spekülatörlerin oyunu çöktü, gram altın 400 liranın altına düştü. Peki bu düşüş devam eder mi? ? ? Güncel altın fiyatlarını Muhabiri aktardı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Spekülatörlerin oyunu çöktü! Altın 400 liranın altına düştü! Peki altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları

Muhabiri 'ın aktardıkları şu şekilde:

Spekülatörlerin oyunu çöktü! Altın 400 liranın altına düştü! Peki altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları SPEKÜLATÖRLERİN OYUNU ÇÖKTÜ! ALTIN 400 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ! PEKİ ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aslında birkaç ay önceki fiyatları hatırlatmakta fayda var. Çünkü altın son 7 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Gram altının fiyatı kasım ayında 540 liraydı ve şu anda neredeyse 398 lira düştü.

Çeyrek altın kasım ayında 850 liraydı şu anda 660 liraya düşmüş durumda.

altının fiyatı ise kasım ayında 1.700 liraydı şu anda 1.300 liraya geriledi.

Son olarak da ise 3.400 liraydı kasım ayında, şubat ayın da ise 2.700 liraya kadar indi.

Altındaki düşüşün aslında uzmanlara göre bir nedeni 'nın dün yapmış olduğu toplantı. O toplantıda faiz sabit kaldı, artırım yapılmadı ve uzmanların dediğine göre bir güven ortamı oluştu piyasada. Bu nedenle de altın sert bir düşüş yapmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde de bu tablonun devam etmesi bekleniyor, güven ortamı devam ettikçe net cevapları önümüzdeki günler verecek.

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