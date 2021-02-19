Altındaki düşüşün aslında uzmanlara göre bir nedeni Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu toplantı. O toplantıda faiz sabit kaldı, artırım yapılmadı ve uzmanların dediğine göre bir güven ortamı oluştu piyasada. Bu nedenle de altın sert bir düşüş yapmaya başladı.