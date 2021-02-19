19 Şubat 2021, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: ÖTV sıfıra düşürüldü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: ÖTV sıfıra düşürüldü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre 'de yayımlanan kararla birlikte rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde 'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: ÖTV sıfıra düşürüldü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen "rafinerici lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "işleme lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli "(I) sayılı liste"deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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