Dolar ve altın için flaş açıklama: O seviyelere gelecek! Bu tahmin büyük ses getirdi! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dolar ve altın fiyatları ne kadar olacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası dolar ve altın fiyatları sert yükselmişti. Son zamanlarda düşüşe geçen dolar ve altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Dünkü kapanışta satış fiyatı 7,0040 lira dolar kuru 18 Şubat'a 6,9780 liradan başladı. Gram altın ise uzun aranın ardından ilk kez 400 liranın altına düştü. Peki, dolar ve altın ne kadar olacak? Alım-satım yapılır mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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