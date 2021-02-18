Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolar ve altın için flaş açıklama: O seviyelere gelecek! Bu tahmin büyük ses getirdi! Alım-satım yapacaklar dikkat! Dolar ve altın için flaş açıklama: O seviyelere gelecek! Bu tahmin büyük ses getirdi! Alım-satım yapacaklar dikkat! Dolar ve altın fiyatları ne kadar olacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası dolar ve altın fiyatları sert yükselmişti. Son zamanlarda düşüşe geçen dolar ve altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Dünkü kapanışta satış fiyatı 7,0040 lira dolar kuru 18 Şubat'a 6,9780 liradan başladı. Gram altın ise uzun aranın ardından ilk kez 400 liranın altına düştü. Peki, dolar ve altın ne kadar olacak? Alım-satım yapılır mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:29
Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama geldi. Küresel piyasalarda karışık seyir sürerken, yurt içi piyasalarda bugün TCMB PPK toplantısı takip edilecek. Bu hafta 7 liranın altına inen dolar kurunun ne kadar olacağı merak ediliyor. Dolar ile birlikte gram altın da uzun bir aranın ardından düşüşe geçerek 400 liranın altına indi. Capital Economics tarafından dolar/TL için tahmin geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 18 Şubat canlı altın fiyatları:
EURO VE DOLAR KURU SON DURUM
İşte güncel euro ve dolar kurları:
Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.
EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMİ
Değerlendirmede, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği anımsatılan değerlendirmede, bankanın iletişimini iyileştirmek için çaba sarf ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığı aktarıldı.