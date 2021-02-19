Çocuğu özel okulda okuyan binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar: İndirimin önü açıldı

SERVİS VE YEMEK ÜCRETİ TALEP EDEMEZLER

Öğrencilerin okula servis ile gidemedikleri, okuldaki yemek hizmetinden faydalanamadıkları da göz önüne alındığında özel eğitim kurumlarınca servis ve yemek edimlerinin bedelleri talep etmesinin de mümkün olamayacağını belirten Alcan, "Özel Eğitim Kurumlarında uzaktan eğitim ile uzaktan eğitim arasında, eğitimin kalitesi, öğrenciye temas edilmesi ve öğrencinin öğretmeninden gerekli verimi alması anlamında farklılıklar olduğu kanaatimce tartışmasızdır. Bu sebeple uzaktan eğitim sisteminde gereği gibi hizmet verilememesinden doğan kısmen de olsa ücret iadesi isabetli bir karar olmuştur." dedi.