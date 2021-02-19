2021'de halka arzlarda rekor bekleniyor
Genel Müdür Hakan Atilla, 2020'nin Borsa İstanbul için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Gelişimin hızla devam ettiğini belirten Atilla, "2021 halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olacak” dedi.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, 2020'nin gerek kurumsal bazda borsa açısından gerekse de piyasalar açısından tarihi başarılara imza atılan bir yıl olduğunu belirterek, "2021'de de daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yaptık" dedi.
GELİR 2.5 MİLYARA ÇIKTI
Geçen yılı "dayanıklılık testi" olarak nitelendirerek 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Atilla, tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaştıklarını bildirdi.
Atilla, geriye bakıldığında, zorlukların üstesinden geldiklerini ve hedefleri aştıklarını aktararak, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar TL'ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1.4 milyar TL'yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi" dedi.
2 MİLYON YATIRIMCI
Geçen yıl Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığına dikkat çeken Atilla, "Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık" diye konuştu.
2020'DE TARİHİ ADIMLAR ATILDI
Türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurtdışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı.
Endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı.
Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açıldı.
Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi.
Yatırımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek tedbirler arasında yerini aldı.
Derinliğin artırılması için yeni pazar yapılanması yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş kriterleri ve kota alma şartları değiştirildi.
Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için adımlar atıldı.
Hızla genişleyen yatırımcı tabanında bilinçli yatırım farkındalığının korunması amacıyla geniş kitlelere ulaşan eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar yayımlandı.
Halka açık şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla tanıtıcı videolar hazırlanmaya başlandı.
ŞİRKETLERE 200 MİLYAR TL KAYNAK
Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul'da toplam 1.1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı" dedi.
ALTERNATİF FİNANSMAN KANALI
2020 yılının, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, "2021'e de iyi bir performansla başladık. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021'i halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz. Böylece, Borsa İstanbul'un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve 2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.