2021'de halka arzlarda rekor bekleniyor

ALTERNATİF FİNANSMAN KANALI

2020 yılının, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, "2021'e de iyi bir performansla başladık. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021'i halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz. Böylece, Borsa İstanbul'un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve 2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.