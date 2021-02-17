Veliler bu habere dikkat! Özel okul ücretleri için emsal karar

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin Kovid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı. Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikâyetiyle İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. İ.A, başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.



"MAĞDURİYET GİDERİLMİŞTİR"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, "Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkânsızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir" ifadelerine yer verdi.

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