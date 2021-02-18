Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasalar yapılacak açıklamaya odaklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası’nın açıklayacağı karara odaklandı.
Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.
Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.
FAİZ KARAR METNİ PİYASALARIN RADARINDA
TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.
FAİZ KARARI İÇİN ENFLASYON KRİTİK OLACAK
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı konusunda öngörülerini paylaştı. Karabulut, enflasyonun yüzde 15'in üzerine çıkması durumunda Mart ayı toplantısında Merkez Bankası'nın ince ayar şeklinde bir faiz artırımı yapabileceğini ifade ederek, "Merkez Bankası'nın Şubat toplantısında bir faiz artışı beklemiyorum" dedi.