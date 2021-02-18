Felaket tellallarının tahminleri tutmadı! Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı
Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Dolar yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 6'dan fazla değer kaybedince bu ekonomistlerin de sesi çıkmaz oldu. İşte o felaket tellalı ekonomistlerden bazıları...
Ekonomiye yönelik dışarıdan yapılan saldırılara içeriden destek veren ve ideolojilerini analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistlerin hiçbir tahminleri tutmadı.
SINIFTA KALDILAR
2018 Ağustos ayından bu yana dolar konusunda oluşturmak istedikleri havayı bir türlü yakalayamayan ve her fırsatta doların 10 lirayı geçeceği yaygarasını çıkaranlar sınıfta kaldı.
Son yıllarda her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif söylemleri boşa çıktı.
Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise tahmin yapmaz oldular.
Örneğin her paylaştığı videoda doların 10 lirayı aşacağını söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, dolar düşmeye başlayınca sessizliğe büründü. Yeşilada'nın yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası ile ilgili bir video paylaşmaması dikkat çekti.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da piyasaya yönelik tahminler de sınıfta kalanlar arasında Demirtaş'ın neredeyse hiçbir öngörüsü tutmuyor. Dolar kuruyla ilgili rakam vermese de her platformda TL'yle ilgili karamsar tablolar sunan Demirtaş'ın oluşturmak istediği o tablo hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Türk lirasının yılbaşından bu yana dolar karşısındaki yükselişi yüzde 6'yı aşarken dolar yükselirken her platformda felaket tellalığı yapan ekonomistlerin dolar düşmeye başlayınca ortalıkta görünmemesi dikkat çekti.
Siyasi bakış açısını analizlerine yansıtan bir diğer ekonomist olan ve doların daha da yükseleceğini söyleyen Mustafa Sönmez'in de, bu zamana kadar tutan bir tahmini olmadı.
Geçmiş dönemlerde Borsa'da yaptığı manipülasyonlarla bilinen Nasrullah Ayan da felaket tellalları furyasına katılmaktan geri durmadı. Doların 11-12 TL'lere kadar çıkacağını iddia eden Ayan, şu sıralar sessiz olan ekonomistler arasında.
Her fırsatta felaket tellalığı yapmaktan geri durmayan, ekonomist Murat Muratoğlu da tahminleri tutmayanlar arasında, doların yukarı gittiği dönemlerde paylaştığı videolarla her zaman daha da kötüsü olacağını söyleyen Muratoğlu, şu sıralar doların sert bir düşüş yaşamasının şaşkınlığı içerisinde.
Kriz telalalarının en öndeki neferlerinden olan ekonomist Selçuk Geçer de şu sıralar doların düşmesinin şokunu yaşıyor. Paylaştığı videolarda sürekli 10 lirayı geçecek dediği doların 7 liranın altına gerilemesiyle birlikte Geçer'in de sesi soluğu çıkmaz oldu.