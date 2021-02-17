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Özel okullardan velilere para iadesi! Hangi ödemeler yapılacak? Nasıl hesaplanıyor?
HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?
- DAHA ÖNCE ÖDENEN YEMEK PARASI
- PEŞİN ÖDENEN SERVİS PARASI
- İNDİRİM ÖNCESİ ÖDENEN KDV İADESİ
NASIL HESAPLANIYOR?
- OKULA GİDİLMEYEN GÜN VE SAATE GÖRE HESAP
- HER AY İÇİN VERGİDE 10 PUANLIK İNDİRİM
KDV İNDİRİMİNDE BUNLARA DİKKAT
- ÖZEL OKUL ESKİ KDV ORANI: %8
- ÖZEL OKUL YENİ KDV ORANI: %1
OKULLARIN YAPMASI GEREKENLER
- ÜCRETLER YENİ KDV ORANINDAN TEKRAR HESAPLANACAK
- ÖDEME YAPAN VELİYE ARADAKİ FARK ÖDENECEK
- ÖDEMELER SÜRÜYORSA KALAN TAKSİTLERDEN DÜŞÜLECEK
- 1 EYLÜL 2020 VE SONRASI KESİLEN FATURALARDA KDV %1 GÖSTERİLECEK
VELİLERİN YAPMASI GEREKENLER
- TAKSİTLİ ÖDEMELERDE DAHA ÖNCE KESİLEN FATURALAR YENİLENECEK
- EĞER HENÜZ FATURA KESİLMEDİYSE KDV ÖDEMESİ %1 OLARAK YAPILACAK
- ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPILABİLİR
ÖRNEK HESAP
OKUL ÜCRETİ: 30 BİN TL
%8 KDV: 2 BİN 400 TL
%1 KDV: 300 TL
VELİYE İADE EDİLECEK TUTAR: 2.100 TL