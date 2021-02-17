17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Özel okullardan velilere para iadesi! Hangi ödemeler yapılacak? Nasıl hesaplanıyor?

Özel okullardan velilere para iadesi! Hangi ödemeler yapılacak? Nasıl hesaplanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2021 09:59
Güncelleme:17.02.2021 10:19
Son dakika haberi... İzmir Tüketici Hakem Heyeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi. Emsal niteliğindeki kararla veliler okullardan söz konusu ücretleri talep edebilecek. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir" dedi. Peki hangi ödemeler yapılıyor? Nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. Son dakika haberi... İzmir Tüketici Hakem Heyeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi. Emsal niteliğindeki kararla veliler okullardan söz konusu ücretleri talep edebilecek. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir" dedi. Peki hangi ödemeler yapılıyor? Nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?

- DAHA ÖNCE ÖDENEN YEMEK PARASI
- PEŞİN ÖDENEN SERVİS PARASI
- İNDİRİM ÖNCESİ ÖDENEN KDV İADESİ


NASIL HESAPLANIYOR?
- OKULA GİDİLMEYEN GÜN VE SAATE GÖRE HESAP
- HER AY İÇİN VERGİDE 10 PUANLIK İNDİRİM

KDV İNDİRİMİNDE BUNLARA DİKKAT
- ÖZEL OKUL ESKİ KDV ORANI: %8
- ÖZEL OKUL YENİ KDV ORANI: %1

OKULLARIN YAPMASI GEREKENLER
- ÜCRETLER YENİ KDV ORANINDAN TEKRAR HESAPLANACAK
- ÖDEME YAPAN VELİYE ARADAKİ FARK ÖDENECEK
- ÖDEMELER SÜRÜYORSA KALAN TAKSİTLERDEN DÜŞÜLECEK
- 1 EYLÜL 2020 VE SONRASI KESİLEN FATURALARDA KDV %1 GÖSTERİLECEK

VELİLERİN YAPMASI GEREKENLER
- TAKSİTLİ ÖDEMELERDE DAHA ÖNCE KESİLEN FATURALAR YENİLENECEK
- EĞER HENÜZ FATURA KESİLMEDİYSE KDV ÖDEMESİ %1 OLARAK YAPILACAK
- ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPILABİLİR

ÖRNEK HESAP
OKUL ÜCRETİ: 30 BİN TL
%8 KDV: 2 BİN 400 TL
%1 KDV: 300 TL
VELİYE İADE EDİLECEK TUTAR: 2.100 TL

Veliler bu habere dikkat! Özel okul ücretleri için emsal karar VELİLER BU HABERE DİKKAT! ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İÇİN EMSAL KARAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında balon sönüyor!
Altında balon sönüyor!
Esnafa 40 bin lira ciro desteği
Esnafa 40 bin lira ciro desteği
Özel okullardan velilere para iadesi
Özel okullardan velilere para iadesi
Rezervlerin bozduğu büyük oyun...
Rezervlerin bozduğu büyük oyun...
Faiz arttı satışlar düştü!
Faiz arttı satışlar düştü!
Dolar kaç TL? 16 Şubat 2021 dolar euro fiyatları!
Dolar kaç TL? 16 Şubat 2021 dolar euro fiyatları!
Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda flaş gelişme
Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda flaş gelişme
Dolarda düşüş trendi devam ediyor!
Dolarda düşüş trendi devam ediyor!
Dolar ne kadar olur?
Dolar ne kadar olur?
Vatandaş döviz satıyor
Vatandaş döviz satıyor
Markette şartlar değişiyor!
Markette şartlar değişiyor!
Gübre bayilerine fiyat denetimi!
Gübre bayilerine fiyat denetimi!
Daha Fazla Video Göster