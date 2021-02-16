Son dakika: Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı! 4 üniversitede yüz yüze eğitim kararı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da ise Tıp Fakültesi'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.