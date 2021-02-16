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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı! 4 üniversitede yüz yüze eğitim kararı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında üniversitelerdeki eğitime ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındığı bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı! 4 üniversitede yüz yüze eğitim kararı

2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor.

Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. (SDÜ), , ve aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.

Hibrit eğitim modeline ilişkin SDÜ Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü , , , Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen , Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi. Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

'VİZE, MAZERET, FİNAL VE BÜTÜNLEME...'
Alınan kararlara göre bahar yarıyılı için uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu aranmayacak. Uzaktan eğitim yönetmeyle yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi, çevrim dışı, ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi- 'da ise 'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. , Sağlık Bilimleri, ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

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YÖK son dakika açıklaması: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kararı ne oldu? YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI KARARI NE OLDU?
Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması SON DAKİKA: YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

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