Son dakika: Taahhütlü fatura esnafın kabusu oldu!  Şirketler ödemeyeni icraya yolluyor

Hukukçulara göre, mücbir sebeplere ek olarak yasalarda tüketici lehine maddeler var. Ancak buna rağmen çoğu tüketici icralık oluyor. 6502 Sayılı Ticaret Kanunu'nun 52. maddesinde, "Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.