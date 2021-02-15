2. el otomobil alacaklara müjde! Otomobil fiyatlarına kur ayarı

"KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU"

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, güçlü finansman kampanyaları ile satışların hareketlendiğini vurgulayarak, "Ocakta belli bir ivmelenme vardı, şubat ayı da buna paralel olarak devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte finansman kampanyaları öne çıkmaya başladı.

Biz de müşterilerimizin karşısına çok güçlü bir finansman kampanyası ile çıkıyoruz ve bu satışlarımıza da yansıyor. Kur düşüşünün avantajını otomobillerimizi daha ulaşılabilir kılmak için finansman kampanyalarımızı güçlendirerek kullanıyoruz.

Bu sayede müşterilerimiz daha avantajlı şartlarda modellerimize sahip olabiliyorlar. Geçtiğimiz ay bir stok problemi yaşadık ancak bu ay böyle bir sorunumuz yok. Showroom'larımızda tüm modellerimiz mevcut" diye konuştu. Citroen ay sonunda yaklaşık 50 bin adetlik pazar öngörüyor.