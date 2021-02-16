



Kurum şunları kaydetti: "TOKİ Başkanlığımız eliyle İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkanın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini atıyoruz. Yaptığımız yaklaşık 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutumuzu kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla inşallah yılsonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."