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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu! İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşüm süreci başladı

Son dakika haberine göre tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecinin başladığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı , “3 bin yeni konutumuzun temellerini de atıyoruz” dedi. Bakan Kurum, " Başkanlığımız eliyle İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkanın yanı sıra 'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu! İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşüm süreci başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 30 Ekim 2020'de 'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını belirtti. Kurum, 'nin kentte yürüttüğü çalışmalarla ilgili "İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkânın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini önümüzdeki günlerde atıyoruz" dedi.

İzmir depreminin ardından kentte süren dönüşüm çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını ve yaralarını sardıklarını dile getirdi.

Depremin hemen ardından , , , yerel yönetimler ve diğer tüm kurumlarla birlikte devlet olarak orada olduklarını anlatan Kurum, "Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarımızı, 10 gün içerisinde de hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine binalarımızı tek tek gezerek, İzmirli vatandaşlarımızın, taleplerini, isteklerini dinledik ve özellikle depremzede kardeşlerimizin geleceğiyle ilgili kararları birlikte aldık" dedi.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK
Kurum, depremden hemen sonra İzmir'i yeniden imar ve inşa etmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "İzmirli kardeşlerimizin hayatlarının normale dönmesi için gece gündüz çalıştık. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü seferberliğini başlattık" diye konuştu. Depremde zarar gören ve yıkılan binaların bulunduğu 75 bin metrekarelik 7 ayrı bölgede yerinde dönüşüm çalışmalarına başladıklarını aktaran Kurum, depremden en çok 'daki Adalet, ve mahallelerinin etkilendiğini söyledi.



Kurum şunları kaydetti: "TOKİ Başkanlığımız eliyle İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkanın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini atıyoruz. Yaptığımız yaklaşık 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutumuzu kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla inşallah yılsonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

İŞTE YAPILANLAR
* 7 bölgede bin 444 konut, 208 dükkan, Bayraklı'da 3 bin konutun temeli atmaya hazır hale geldi.
* 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutu 9 ayda teslim edilecek.
* Depremin ardından İzmir'e 15 milyon lira kira ve tahliye yardımı yapıldı.

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