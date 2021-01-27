2021 yılı otomobil kampanyaları: Ford, Opel, Renault, Fiat ve Peugeot heyecan uyandıran kampanyalar...

Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.

Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da sunuluyor.