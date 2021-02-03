Otomobil sektöründe değişim rüzgarı! TOGG'la birlikte gelişim hızlanacak

Bekdikhan, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla otomotiv endüstrisini yeni zorluklar ve alışkanlıkların beklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu gelişmeler, kompakt modellerimizden SUV'a (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) kadar tüm portföyümüzü kapsayacak. Türkiye'de ise 2022'ye kadar EQ binek otomobil ürün gamında altı adet elektrikli otomobil yer alacak. Ayrıca mevcut araçlara farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonlarının eklenmesiyle de müşterilerin değişen beklentilerini karşılayacağız.