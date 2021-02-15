Döviz rezervleri üzerinden amaç spekülasyon mu? Ekonomist Kerem Alkin A Haber’de yorumladı

Bu dönemde küresel ticaret durma noktasına gelmemiş gibi sonradan önemli rekorlar kırmaya başlasa da ihracatımız bazı hacimsel daralmalar yaşayarak bir önceki yıla göre 12 milyar dolar mal ihracatı daralmasıyla geçirmemiş gibi turizm sanki etkilenmemiş gibi hizmet ihracatı kaybı yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Kalkıyorlar bunu düşük faizli krediler verildi diyerek cari açık artmış diye konuşuyorlar. Bu çok acımasız ve utanç verici bir yaklaşım şekli."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN