Tokat’ta 11 milyonluk yatırım! Atık çamurdan elektrik üretilecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları

"Sıfır atık projesine çok önemli destek verecek bir yatırım. Önümüzdeki yıllar atık yönetimi için çok önem arz edecek yıllar olacak. Biz de Tokat'ta çevreci bir belediye olarak çok yoğun çalışmalar yapıyoruz.