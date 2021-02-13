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Tokat’ta 11 milyonluk yatırım! Atık çamurdan elektrik üretilecek

'ta alternatif enerji kaynakları için önemli bir adım atıldı. Atıksu Arıtma Tesisi'nde elde edilen ham çamurdan elektrik üretmek için tesis kuruldu. Detayları muhabiri ’un konuğu olan Tokat Belediye Başkanı aktardı.

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları

"Sıfır atık projesine çok önemli destek verecek bir yatırım. Önümüzdeki yıllar atık yönetimi için çok önem arz edecek yıllar olacak. Biz de Tokat'ta çevreci bir belediye olarak çok yoğun çalışmalar yapıyoruz.

Belediyemize ait atık su arıtma tesisimiz var. Burada d biriken çamurlar var. Bu çamurları nasıl bertaraf ederiz diye düşünürken çok ciddi maliyetler ortaya çıktı.

Sonrasında yaptığımız araştırmada acaba bundan bir gelir elde edebilir miyiz diye hesaplamalar yaptık. Bu çalışmaların soncunda bu tesisi kurduk. Burada 3 aşamadan oluşan bir sistem var ve atık çamur elektriğe dönüşüyor.

Bizim bu projemiz Türkiye'de bir ilk bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim tesis de hem çamurdan elektrik üretiliyor hem de çamur bertaraf ediliyor."

Tokat’ta 11 milyonluk yatırım! Atık çamurdan elektrik üretilecek TOKAT’TA 11 MİLYONLUK YATIRIM! ATIK ÇAMURDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

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