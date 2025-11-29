Mersin'de mazot yüklü tanker dehşeti! Gökyüzü kara dumanlar
Mersin'de seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangını fark eden sürücünün sağ şeride çekip kendini dışarı attığı aracı alevler sardı peş peşe alev patlamaları meydana geldi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Mersin-Adana Otoyolu, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yolunda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.