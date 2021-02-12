Fatih Sondaj Gemisi'nden haber var! Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

TPAO envanterine 2017'de katılan Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde bulunuyor. Envantere 2020'de katılan Kanuni ise 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Her iki gemi de 6. nesil derin deniz sondaj gemileri olarak 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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