13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fatih Sondaj Gemisi'nden haber var! Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

Fatih Sondaj Gemisi'nden haber var! Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan -2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı. Sakarya Gaz Sahası'nda 2 yıl içinde her biri 2 kilometre çapında 10 Türkali kuyusu açılacak. Her bir kuyu yaklaşık 2 kilometre çapında olacak şekilde kazılacak. Karadeniz'de ile iş birliği yapmak isteyen şirketlerde yerli sanayiye ve istihdama katkı sağlama şartı aranacak.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Fatih Sondaj Gemisi'nden haber var! Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan -2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı. 'nin 405 milyar metreküp rezervi keşfettiği Sakarya Gaz Sahası'nda 2 yıl içinde 10 Türkali kuyusu açılacak ve tespit çalışmaları yapılacak. Her bir kuyu yaklaşık 2 kilometre çapında olacak şekilde kazılacak.

Fatih'in açtığı tespit kuyularında tamamlama ve test işlemlerini ise yapacak. , gelecek ay sonunda Karadeniz'deki görevine başlayacak.

Projenin ilerlemesiyle tespit kuyuları üretim kuyusuna dönüşecek ve 2023'te doğal gaz üretimi başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz, denizin 2 bin 100 metre tabanından kıyıya kadar inşa edilecek 150 kilometrelik boru hattıyla 2023'ün ilk çeyreğinde 'ta ulusal şebekeye verilecek.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de ulaşılacak plato dönemine kadar ise toplamda 40 kuyuda sondaj gerçekleştirilecek. Karadeniz'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () ile iş birliği yapmak isteyen şirketler için önemli kriterlerden biri Türkiye'de yerli sanayiye ve istihdama sunacakları katkı olacak.

TPAO envanterine 2017'de katılan Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde bulunuyor. Envantere 2020'de katılan Kanuni ise 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Her iki gemi de 6. nesil derin deniz sondaj gemileri olarak 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA