Türkiye'ye resmen para aktı: Milyarlarca dolar... | İşte en fazla yatırım yapan ülke

Türkiye'ye geçen yılın ocak-kasım döneminde en fazla doğrudan yabancı yatırım yapan ülke 970 milyon dolarla İtalya olurken, bu dönemde uluslararası yatırımcıların ülkede en çok tercih ettiği sektörün "bilgi ve iletişim" olması dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020'nin ocak-kasım döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı 4 milyar 642 milyon doları buldu.