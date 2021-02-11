Borsa İstanbul 3 ayda yüzde 25 yükseldi! Yatırım yapanın yüzü gülüyor

Pandemi süreci devam ediyor. Küresel bazda bir yıldır koronavirüs salgınıyla yoğun bir mücadele veriliyor. Şu ana kadar 73 ülkede 138 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Tarihin en büyük aşılaması yapılıyor. Türkiye'de de 2 milyon 759 bin doz aşılama yapıldı. Bir ara 300'lü rakamlara çıkan günlük ölüm sayısı 100'ün altına geriledi. Ancak henüz sıkıntı aşılmış değil.

Covid 19'un yarattığı sorunları aşma yönlü tedbirler çerçevesinde küresel bazda bol likidite politikası uygulanıyor. Bu durum para piyasalarının hareketli olmasına neden oluyor.

Milliyet'in haberine göre Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IFF) yayınladığı verilere göre, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, 2020 yıl sonundan itibaren ivme kazanarak ocak ayında yaklaşık 53,5 milyar dolarlık net yabancı sermaye akışı gördü. Ancak Türkiye'de Borsa İstanbul'a bu akışın etkisi olmadı.