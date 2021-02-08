Varank, medikal sektöründe Macaristan'ın Türkiye'deki ilk yatırımını gerçekleştirecek Medicor şirketine teşekkür ederek, "Bu yatırımın, Macar dostlarımızın ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveninin somut bir yansıması olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada zirve yaptığı, ülke ekonomilerinin büyük oranda küçüldüğü bir dönemde böyle bir yatırım için adım atılmış olmasının, iki ülkenin ekonomik ve ticari iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirilen yakın iş birliği sayesinde 2001'de 356 milyon dolar olan ticaret hacminin bugün yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Bakan Varank, şunları ifade etti: "İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz iş birliği mekanizmaları bundan sonraki süreçte meyvelerini vermeye devam edecek. Atacağımız adımlarla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkelerimiz için koyduğu 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız."