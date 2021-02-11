Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülendar Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız ve Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kentte esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler ve oda temsilcileriyle bir araya geleceklerini, ilgili tüm kesimlerin taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Bütün dünyanın salgından hem sağlık hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini ifade eden Pekcan, iş insanlarının, esnafın da bundan fazlasıyla etkilendiğini ancak Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını bildirdi.