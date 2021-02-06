Son dakika: Esnafa 40 bin TL ciro desteği! Ayrıntılar belli oldu
Son dakika haberi... 200 bin esnafa verilecek ve 40 bin lirayı bulacak ciro desteğinin detayları belli oldu. Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan 3506 sayılı karar ile destekten kimlerin ne şekilde yararlanacağı tek tek açıklandı.
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Resmi Gazete'de yayınlanan 3506 karar sayılı bilgiye göre; 'Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği' yürürlüğe girdi.
Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 200 bin esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteği verilecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan metinde kimlerin başvurabileceği ile ilgili detaylar da paylaşıldı.
İşte esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteğinin detaylarının yer aldığı o metin...
Ayrıntılar geliyor...