Son dakika: Ciro desteği kararı çıktı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı
Son dakika ekonomi haberleri... Esnafa 40 bin liraya kadar verilecek olan ciro desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karardan 200 bin esnaf yararlanacak. Peki ciro desteğinden kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Başvuru nasıl olacak? Hesap nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
Esnafa 40 bin liraya kadar verilecek olan ciro desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karardan 200 bin esnaf yararlanacak. Peki ciro desteğinden kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Başvuru nasıl olacak? Hesap nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
KİMLER YARARLANACAK?
- 2019 YA DA ÖNCESİNDE İŞİNE BAŞLAYIP DEVAM EDENLER
- 27 OCAK 2021 İTİBARİYLE FAAL OLANLAR
- 2019'DA CİROSU 3 MİLYON LİRA VE ALTINDA OLANLAR
- 2019 YILINDAKİ CİROSU 2020'DE YÜZDE 50 VE ÜZERİ AZALANLAR
KAÇ LİRA ÖDENECEK?
- DESTEK TEK SEFERDE EN AZ 2, EN ÇOK 40 BİN LİRA OLACAK
- DESTEK MİKTARI CİRO KAYBININ YÜZDE 3'Ü KADAR HESAPLANACAK
HESAP NASIL YAPILACAK?
- CİRO TESPİTİ 27 OCAK İTİBARIYLA 2019 VE 2020'YE AİT KDV BEYANNAMELERİNE GÖRE YAPILACAK
BAŞVURU NASIL OLACAK?
- BAŞVURU SÜRESİ İLE USULLER TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRLENECEK
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Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.
'ALTIN'DAN BALON ÇIKMASIN
- ALTIN SON 3 AYDA YÜZDE 35 GERİLEDİ
- 3 BİN DOLAR OLUR DENİLEN ONS 1.700'LÜ SEVİYELERE ÇEKİLDİ
- GÜVENLİ LİMAN ALGISI İLE OLUŞTURULAN TALEP BALONU PATLADI
ALTIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?
- PANDEMİ DÖNEMİNDE ENDİŞELER ALTINA TALEBİ ARTIRDI
- GÜVENLİ LİMAN ALGISI OLUŞTURULUP TALEP YÖNLENDİRİLDİ
- ALTIN 3.000 DOLARA ÇIKACAK SÖYLEMLERİ İLE YATIRIMCI YÖNLENDİRİLDİ
- KURDAKİ HAREKETLİLİK FİYATI YÜKSELTTİ
- 'DAHA DA YÜKSELECEK' BEKLENTİSİ TALEBİ ARTIRDI
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
- AŞI HABERLERİ İLE GÜVENLİ LİMAN ALGISININ ETKİSİ AZALDI
- YATIRIMCI DAHA RİSKLİ ALANLARA YÖNELDİ
- SPEKÜLATÖRLER KAZANÇ İÇİN SATIŞ YAPTI
- İÇERİDE TALEP AZALDI, KURLAR GEVŞEDİ
- TL'YE OLAN İLGİ ARTTI, YATIRIMCI ALTINDAN ÇIKTI
ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU
TARİH GRAM ALTIN (TL) ONS (DOLAR)
OCAK 2020 291 1.517
MART 2020 315 1.471
AĞUSTOS 2020 484 2.075
KASIM 2020 541 1.953
YIL SONU (2020) 454 1.900
ŞUBAT 2021 408 1789
UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORSANIZ...
Faruk Erdem, "Yatırım tavsiyesi vermemiz mümkün değil ama altında günü birlik kazanç mümkün değil zaten alımla satım arasında bir fark var uzun vadeli yatırım için düşünüyorsanız takı değil diğer altın ürünlerine gidebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türk lirası haftayı değer kazanarak kapattı. TL güçlü seyrini sürdürüyor.
"DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDEBİLİR"
TL diğer para birimlerine göre daha yüksek performans gösteriyor şu anda. Muhtemelen önümüzdeki hafta dolar seviyesinde aşağı yönlü hareketler devam edebilir.
ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Altın yatırımcısı için geçtiğimiz birkaç hafta zor geçti diyebiliriz. Birincisi ons tarafında 1.900'den gelen aşağı yönlü bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Daha aşağı yönlü hareket de görme potansiyeli hala var ons altında.
GRAM ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?
Gram altında dramatik bir düşüşe şahit olduk. Dolar / TL'deki düşüş devam ettiği sürece gram altında da aşağı yönlü hareketler görme potansiyeli söz konusu olabilir.
NE KADAR DÜŞER?
400 seviyesini görürse de benim için sürpriz olmaz.