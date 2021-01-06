Son dakika: Bakan Kasapoğlu öğrencilere müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda da bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021'in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle..." diye yazdı.