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Son dakika: Bakan Kasapoğlu öğrencilere müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberine göre , 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu öğrencilere müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda da bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021'in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle..." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı.

Buna göre bu ay itibariyle geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak´ta ödemelerini alabilecek.

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