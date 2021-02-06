Son dakika: Türkiye için büyük gün 9 Şubat! Başkan Erdoğan açıklayacak

DERİN UZAY ÇALIŞMASI

Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da yapılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında, dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olması planlanan Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor.