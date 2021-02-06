06 Şubat 2021, Cumartesi
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Emeklilere müjde! İkramiyeler artacak: 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları artık bitiyor

2021 yılının gelmesiyle milyonlarca maaşlarına aldı. Bu zammın üstüne memur ve emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Memurların emekli ikramiyesinin hesabına 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de katılması gündeme düştü. İkramiyelerin artıracak formül masada beklerken gözler konuya ilişkin çıkacak karara çevrildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Emeklilere müjde! İkramiyeler artacak: 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları artık bitiyor

Milyonlarca 2021 yılı itibariyle maaşlarına aldı.

Memur ve emekliye bir müjdeli haber daha var...

Memurların emekli ikramiyesinin hesabına 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de katılması gündemde. İkramiyeleri artıracak formül için gözler çıkacak kararda.

Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündemde.

Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri var.

Konu yargıya da taşındı. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak.

Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.

1-11 AYLIK KAYBA SON
Konu, ilk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen tarafından yargıya taşındı.

Ancak mahkemeden "Yargı süreci sendika başvurusu üzerinden değil, bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuru üzerinden başlayabilir" kararı çıkınca, geçtiğimiz Mayıs ayında bireysel başvuru yapıldı.

Yargıdan beklenen karar çıkarsa, 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak.

HESAP FARKI
Kamuoyu davayı Enerji Bir-Sen'in Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul'dan öğrendi. Tonbul, "Yeni başvuruyu, emekli olurken 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen sendika genel sekreterimiz üzerinden yaptık. Mevcut durumda 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanıyor" dedi.

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