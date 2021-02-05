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Temassız kart kullanırken neye dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2 buçuk kat arttı. Bu durum beraberinde dolandırıcılıkları da getirdi. Peki sahtekarların yöntemi ne? Akıllardaki soruların cevaplarını muhabiri ’in konuğu olan Dijital Eğitim Araştırmacısı Doç. Dr. verdi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Dijital Eğitim Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Kırık açıklamalarından satır başları:

Pandemi döneminin etkisiyle banka kartı ve kredi kartı kullanımlarının artığını görüyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman 1.15 tirilyonluk bir hacim görüyoruz. Ve bir önceki yıla göre yüzde 17 'lik bir ödeme büyümesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dokunmatik tuşlara basmamak ve hijyen için temassız kart kullanımı yükseldi. Bu konuda tehlikenin boyutları giderek artıyor aslında. Biz kart kullanımında Avrupa'da lider durumdayız.

Sanal yankesiciler toplu taşınma araçlarında insanların yavaş yavaş yanlarına yaklaşarak bu işlemi yapıyorlar. Zaten market çıkışı ya da AVM çıkışlarında takip edip bunu yapıyorlar. Bu konuya çok dikkat etmek lazım.

İnternet ortamında çok ödeme yapılıyor. Dışarı çıkmamak ve kendimizi korumak için online alışverişler yapıyoruz. Burada siber hırsızların var olduğunu bilmek lazım. Sahte alışveriş siteleriyle vatandaşları kandırıyorlar."

Temassız kart kullanırken neye dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi TEMASSIZ KART KULLANIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ? UZMAN İSİM A HABER’DE DEĞERLENDİRDİ

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