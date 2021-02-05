Temassız kart kullanırken neye dikkat etmeli? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Dijital Eğitim Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Kırık açıklamalarından satır başları:

Pandemi döneminin etkisiyle banka kartı ve kredi kartı kullanımlarının artığını görüyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman 1.15 tirilyonluk bir hacim görüyoruz. Ve bir önceki yıla göre yüzde 17 'lik bir ödeme büyümesi olarak karşımıza çıkıyor.