Miras vergiden düşüyor mu? Veraset ve intikal vergisi yarı yarıya azalabilir!
Ölen bir kişinin sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır. Diğer yandan malların herhangi bir suretle karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından hibe mal intikali olması durumunda vergi hibe ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.İşte detaylar...
Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.
Öte yandan, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.
Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından ivazsız (hibe) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.
BU İSTİSNALARA DİKKAT!
● Ev eşyası ile kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
● İvazsız suretle vaki intikallerin (2021 yılı için) 7.703 TL'si,
● Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2021 yılı için) 7.703 TL'si vergiden istisnadır.
ÖRNEK HESAPLAMA
2021 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700.000 TL miras kalmıştır.
Her bir çocuğa kalan miras payından 334.534 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.
Her bir çocuğun miras payı % 50 (350.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 350.000 - 334.534 = 15.466 TL olacaktır.
Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 15.466 x % 1= 154,66 TL'dir. Vergi 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor
ORANLAR BELLİ OLDU
1/1/2021 tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.