31 Ocak 2021, Pazar
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Emekliye 355 TL ek zam! Her ay ödeme yapılacak

Emeklinin ek zammıyla ilgili flaş gelişme... Bu yıl yapılacak toplu sözleşmenin gündemine intibak da gelecek. emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan ve 'lular da intibak bekliyor. Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Emekliye 355 TL ek zam! Her ay ödeme yapılacak

Bu yıl yapılacak toplu sözleşmenin gündemine intibak da gelecek.

emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan ve 'lular da intibak bekliyor.

Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin gündeminde intibak bulunuyor.

Memur emeklilerinin intibak talebinin bu yıl Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması bekleniyor.

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

İLAVE ÖDEME VAR


Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak görüşmeler sonunda karara bağlanmamıştı.

355 TL ZAM


2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor.

Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

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