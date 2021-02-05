05 Şubat 2021, Cuma
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Turkish Cargo'dan dev etkinlik! 10 Şubat'ta bir araya gelecekler

, 10 Şubat'ta, sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişlerinin yapılacağı; dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulacağı "" isimli web semineri düzenleyecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Turkish Cargo'dan dev etkinlik! 10 Şubat'ta bir araya gelecekler

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, hız, ayrıcalık ve güven sağlayarak giderek daha önemli hale gelen hava kargo sektörünün bugününü ve geleceğini konu alan dijital etkinlik; lojistik zinciri profesyonelleri ve hava lojistik sektörünün nabzını tutan sektörün paydaşlarını bir araya getirecek.

Sektörün temsilcileri ile üst düzeyde gerçekleşecek konferansta, hava lojistiğinin salgın sürecindeki durumu, artan maliyetler, esneklik alanları, dijitalleşme ve akıllı teknolojiler gibi önemli gelişmelerin konuşulacak. Uluslararası etkinlik; "Hava Kargonun Geleceği ve Hava Kargoda Dijitalleşme" panelleri ile aşı taşımaları için yapılacak sunumdan oluşacak.

Ücretsiz, herkese açık olacak ve "http://www.cargotalksbyturkishcargo.com" sitesi üzerinden kayıt yapılabilen dijital etkinlik, 10 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen'in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü blogger Sam Chui yapacak.

Panel sırasında interaktif bir oyun olan kahoot yarışması yapılacak ve webinara özel olarak hazırlanmış dijital oyun katılımcıları, uçak bileti kazanma şansı için yarışacak.

Global nitelikli dijital etkinlikte, katılımcılar hem mükemmel bir ağ oluşturma fırsatı bulacak hem de çok önemli lojistik gündemlerin konuşulacağı paneller sayesinde adeta eğitim alacak.

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