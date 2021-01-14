THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecine karşın THY'nin hala en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM +Aşı ile İnşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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