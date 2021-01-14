14 Ocak 2021, Perşembe
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THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde

(), 'nın () yayınladığı verilere göre 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde

EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi , 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü de sosyal medya hesabı 'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecine karşın 'nin hala en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM +Aşı ile İnşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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