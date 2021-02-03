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Son dakika | Altının kilogramı ne kadar oldu?

Son dakika haberi...Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 420 liraya düştü. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 756 bin 637,80 lira oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Son dakika | Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 420 bin 420 lirayı, en yüksek ise 424 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 426 bin 136,36 lira, işlem miktarı ise 1.512,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 756 bin 637,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret AŞ, Vakıf Katılım Bankası ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Söğütte 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi SON DAKİKA: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ GÜZEL HABERİ VERDİ: SÖĞÜT'TE 1,92 MİLYON ONS ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ

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