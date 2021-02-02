Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir. Evrakların eksik olması durumunda ise başvuru mercii tarafından ilgililere bu evrakları tamamlayabilmeleri için zaman verilmektedir. Ancak bu belgelerin zamanında tamamlanamaması durumunda başvuruları yapılmamış sayılmaktadır.