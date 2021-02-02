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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT ve ATM'den çekebilirsiniz! Başvurana 300, 400 ve 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? PTT ve ATM'den çekebilirsiniz! Başvurana 300, 400 ve 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Sosyal devlet olma gereği vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Koronavirüs salgını sonrasında hükümet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Sosyal yardımlardan biri de doğum yardımı olarak ödeniyor. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır. Başvuruların tamamlanmasının ardından kurum değerlendirmesi sonrasında ödemeler hesaplara yatıyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 20:03
Salgın döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar büyük önem taşıyor. 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Ödemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Başvurular kurum tarafından değerlendirilirken, ödemeler ATM ve banka hesapları üzerinden yapılıyor. E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
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Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir. Evrakların eksik olması durumunda ise başvuru mercii tarafından ilgililere bu evrakları tamamlayabilmeleri için zaman verilmektedir. Ancak bu belgelerin zamanında tamamlanamaması durumunda başvuruları yapılmamış sayılmaktadır.
Doğum Parası ve Süt Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.
Doğum Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.