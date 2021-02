Son dakika: Kanuni Sondaj Gemisi için tarih belli oldu! TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin duyurdu

"ON ADET TÜRKALİ KUYUSU PLANLANMIŞ DURUMDA"



Genel Müdür Bilgin, Karadeniz İş Planı çerçevesinde Karadeniz'deki çalışmalara arama kuyularıyla devam edeceklerini aktardı. Haziran ayı itibariyle test sonuçlarını alabileceklerini düşündüklerini söyleyen Bilgin, "Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ilk aşamada 10 tane tespit kuyusu açılacak. Bunun yanında Karadeniz İş Planı çerçevesinde biz Karadeniz çalışmalarımıza arama kuyularıyla da devam edeceğiz. Yeni Sahalar, Sakarya Gaz Sahası'nın etrafında oluşabilecek yeni potansiyel sahalar ve bu sahanın dışında bütün Karadeniz'de ortaya çıkmış ve çıkabilecek olan değerlendirmelerimiz sonucunda oralarda da potansiyellerimizin olduğunu düşündüğümüz alanlarda da arama kuyularıyla beraber devam edeceğiz. Hem Fatih Sondaj Gemimiz hem Kanuni Sondaj Gemimiz bu çalışmalar planlandı. Adım adım her birinin ne yapacağı belirlenmiş vaziyette. Kanuni Sondaj Gemisi, Fatih'in sondaj yaptığı kuyuların test ve tamamlama işlemleri için planlandı ve teçhiz edildi. Ekipmanları buna göre seçildi. Haziran ayı gibi testlerimizin sonuçlarını alabileceğimizi düşünüyoruz. İlk aşamada birinci evrede on adet Türkali kuyusu planlanmış durumda" diye konuştu.